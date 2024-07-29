Рецепт для похудения: салат с крабовыми палочками. Едим, и вес уходит

Салат с крабовыми палочками и огурцом станет отличным дополнением к любому застолью. Салат, приготовленный по этому рецепту, получится вкусным и не навредит фигуре — всего 69 ккал на 100 граммов.

На четыре порции возьмите 300 г белокочанной капусты, 200 г огурцов, 200 г крабовых палочек, 30 г укропа, две столовых ложки майонеза, две столовых ложки йогурта, чайную ложку чесночного порошка, столько же паприки, тимьяна и лимонного сока, соль по вкусу.