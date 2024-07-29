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Жители Инты вынуждены ездить в Сыктывкар из-за отсутствия в местной больнице врача-онколога

Жители Инты вынуждены ездить в Сыктывкар из-за отсутствия в местной больнице врача-онкологаФото из архива редакции

По требованию прокуратуры города Инты в штат городского медицинского учреждения необходимо включить врача-онколога.

Интинская прокуратура, проверив жалобу на нарушение права жителей на медицинское обслуживание, выяснила, что ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» оказывает специализированную медицинскую помощь в области онкологии, однако врач такой специальности там не работает, несмотря на наличие соответствующей ставки.

Из-за этого местные жители вынуждены ездить за консультацией, диагностикой и лечением в Воркуту и Сыктывкар.

Прокуратура подала иск к Министерству здравоохранения Республики Коми, требуя организовать первичную специализированную медицинскую помощь в области онкологии для Инты и обеспечить присутствие врача-онколога в местной больнице.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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