Жители Инты вынуждены ездить в Сыктывкар из-за отсутствия в местной больнице врача-онколога
- 13:00 29 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
По требованию прокуратуры города Инты в штат городского медицинского учреждения необходимо включить врача-онколога.
Интинская прокуратура, проверив жалобу на нарушение права жителей на медицинское обслуживание, выяснила, что ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» оказывает специализированную медицинскую помощь в области онкологии, однако врач такой специальности там не работает, несмотря на наличие соответствующей ставки.
Из-за этого местные жители вынуждены ездить за консультацией, диагностикой и лечением в Воркуту и Сыктывкар.
Прокуратура подала иск к Министерству здравоохранения Республики Коми, требуя организовать первичную специализированную медицинскую помощь в области онкологии для Инты и обеспечить присутствие врача-онколога в местной больнице.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.