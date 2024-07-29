Сбер подарил Пскову умный фонтан

Открытие пешеходного гидродинамического мультимедийного фонтана приурочено к 1121-летию города

Торжественное открытие фонтана состоялось в Сквере 60-летия Октября. Старт запуску инновационного фонтана дали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников . Гости праздника увидели уникальное шоу-представление. Его главной темой стало творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Части шоу связала Золотая Рыбка — символ исполнения желаний и один из самых узнаваемых персонажей сказок великого поэта. А мультимедийная площадка фонтана превратилась в "подводное царство", полное чудес и волшебства.

Помимо светомузыкальных эффектов на водном экране фонтана можно транслировать реалистичные видеоизображения и лазерные проекции, благодаря этому он выполняет и развлекательную, и образовательную функции. В вечер открытия на водную гладь демонстрировалась видеолекция искусствоведа, музыканта и писателя Михаила Казиника о композиторе Николае Римском-Корсакове.

Перед гостями праздника выступили музыканты, солисты Мариинского театра, артисты театра света и огня.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

"Древнейший Псков — туристическая жемчужина нашего региона. Здесь тысячелетняя история гармонично сочетается с инновационностью и готовностью к изменениям. И приуроченное ко Дню города грандиозное событие — открытие мультимедийного фонтана — еще раз это демонстрирует. Я благодарю правительство региона за поддержку. Совместные слаженные усилия всех участников проекта позволили построить фонтан в рекордно короткие сроки — всего за четыре месяца. Теперь в городе появился не только новый источник радости, вдохновения и искусства для жителей и гостей Пскова, но и образовательная площадка, где можно демонстрировать различные обучающие программы для детей и взрослых".

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: