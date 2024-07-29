В Коми разрешат продавать алкоголь в летних кафе и на верандах осенью
- 19:01 29 июля
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- Елизавета Петрова
В законе Коми закрепят право на продажу алкоголя в летних кафе и на верандах. Соответствующие изменения, вероятно, вступят в силу осенью, когда сезон летних кафе уже завершится.
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка разместило поправки в республиканский закон о регулировании розничной продажи алкоголя на портале для общественного обсуждения. Эти поправки необходимы в связи с принятием нового федерального закона.
С 1 июня этого года на территории России разрешена продажа спиртного в летних залах и на верандах, являющихся частью стационарных ресторанов или кафе, при наличии у предприятия соответствующей лицензии.
Согласно проекту республиканского закона, розничная продажа алкогольной продукции в сезонных зонах обслуживания возможна при выполнении установленных требований, которые регулируются нормативными актами региональных и местных властей.
В пояснительной записке указано, что летние залы должны соответствовать правилам благоустройства муниципалитетов, и выдача документов, подтверждающих такое соответствие, также лежит на местных органах власти «для уменьшения временных и финансовых затрат».
Дополнительная поправка гласит, что площадь летних кафе не будет учитываться при расчете общей площади объекта общественного питания в многоквартирном доме. В республике лицензия на продажу алкоголя могут получить только заведения, залы обслуживания которых превышают 50 квадратных метров.
Общественное обсуждение поправок состоялось 2 августа, а ближайшее заседание Государственного совета, где могут рассмотреть законопроект, назначено на 19 сентября. После принятия законопроект вступит в силу через 10 дней после опубликования. А положение об исключении летних залов из общей площади начнет действовать с 1 марта 2025 года.