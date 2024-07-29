В Коми разрешат продавать алкоголь в летних кафе и на верандах осенью

В законе Коми закрепят право на продажу алкоголя в летних кафе и на верандах. Соответствующие изменения, вероятно, вступят в силу осенью, когда сезон летних кафе уже завершится.

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка разместило поправки в республиканский закон о регулировании розничной продажи алкоголя на портале для общественного обсуждения. Эти поправки необходимы в связи с принятием нового федерального закона.