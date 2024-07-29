В Коми 8-летнюю девочку-инвалида не обеспечили жизненно важными средствами реабилитации

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Прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения ребенка-инвалида из детского дома необходимыми средствами реабилитации В судебном порядке прокуратура добивается обеспечения реабилитационными средствами ребенка-инвалида из детского дома. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов.

8-летняя девочка, чьи родители лишены родительских прав, согласно программе реабилитации нуждается в постоянном использовании двух туторов на всю ногу и опоры для сидения. Несмотря на это, ОСФР по Республике Коми не предоставил необходимых изделий.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми подтвердила решение Эжвинского районного суда от 27 мая 2024 года, удовлетворившего иск прокурора Эжвинского района города Сыктывкара. Согласно этому решению, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми обязано обеспечить ребенка-инвалида техническими средствами реабилитации.

Перед подачей иска в суд прокуратура провела проверку по обращению детского дома, выступив в интересах ребенка-инвалида и выявив нарушения социальных прав. После подачи иска фонд обеспечил девочку двумя туторами, однако опору для сидения до сих пор не предоставил.