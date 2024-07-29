В августе в Ставрополе лучшие райдеры и танцоры из Коми сразятся в финале конкурс-премии «КАРДО»
- 14:45 29 июля
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- Елизавета Петрова
vk.com/pressrkomi
На Международной конкурс-премии «КАРДО» республику Коми представят ведущие райдеры и танцоры. В августе в Ставрополе в финале соревнований встретятся 2 500 талантливых представителей уличной молодёжной культуры.
Напомним, что отбор участников от Коми состоялся в рамках фестиваля «СтарТуй».
Наш регион выступит в следующих номинациях: — в «Брейкинге» — Георгий Гольдберг; — в «Хип-хопе» — Наталья Зубкова; — в «Скейтбординге» — Степан Шебанов; — в «Самокатном спорте» — Матвей Тюрнин; — в «Стрит-арте» — Павел Чукичев.
«КАРДО» реализован на президентской платформе «Россия — страна возможностей», и его цель — выявление и поддержка талантов в уличной культуре и спорте, а также популяризация современного искусства и здорового образа жизни.