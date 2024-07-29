Появились подробности страшной аварии на трассе в Коми, в которой погибли два человека

Водители, погибшие в ДТП около Ухты, не использовали ремни безопасности. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в воскресенье, 28 июля, когда стали известно о столкновении Renault Duster и Mitsubishi Outlander на трассе между Сыктывкаром и Ухтой. Оба водителя погибли.

Позже Госавтоинспекция уточнила, что авария произошла в 15:50. Руководя Mitsubishi, 61-летний мужчина двигался в сторону Сыктывкара. На 312-м километре трассы его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, за рулем которого находился 68-летний водитель. В результате удара Renault выехал в кювет.

Водители обоих автомобилей скончались на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи. Сообщается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Очевидцы аварии рассказали, что к месту происшествия вскоре прибыли родственники одного из погибших водителей. По их словам, одна женщина была настолько потрясена, что не могла сдержать дрожь.