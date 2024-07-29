Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сейчас
- 11:05 29 июля
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- Служба новостей
Традиционно для уборки полов использовали соленую воду, считая, что это способствует очищению энергии в доме. Также соль часто помещали под кровать ночью, считая, что это отпугивает негативные силы и кошмары.
Известная нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли для привлечения благополучия в дом. Для этого небольшое количество соли следует посыпать у входа в квартиру. Это действие, по ее мнению, помогает защитить жилище от негативной энергии и негативных людей, так как соль, как магнит, притягивает отрицательные энергии и удерживает их. Рекомендуется еженедельно обновлять соль у порога, выбрасывая старую в канализацию.
Согласно Ирине Волковой, полезно также обрабатывать использованные предметы солью, если неизвестна энергетика от предыдущих владельцев. Рекомендуется обильно посыпать вещи солью и оставить на сутки. После этого использованную соль следует удалить, а предметы тщательно вымыть, сообщает gorodkirov.ru.