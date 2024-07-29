Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Как доехать до больниц Сыктывкара на автобусах после внедрения новых транспортных маршрутов

Как доехать до больниц Сыктывкара на автобусах после внедрения новых транспортных маршрутовФото из архива редакции

Согласно отзывам и комментариям жителей Сыктывкара, многих тревожит вопрос, как попасть в медицинские учреждения из различных районов на автобусах, которые с 1 августа будут ездить по новым маршрутам: № 17м, № 18м, № 54м, № 8 и № 10. В городском управлении подобрали наилучшие способы проезда по этим маршрутам.

До "Клинического кардиологического диспансера" и Республиканской детской клинической больницы:

– Жители районов Дырнос, улиц Паневская и Ручейная, железнодорожного вокзала, аэропорта и ДОСААФ могут добраться на маршруте №10 без пересадок.

– Жители Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка и Орбиты (у Октябрьского проспекта) могут доехать на маршруте 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница Сыктывкар" и "ЖД вокзал".

– Из Эжвы (по ул.Мира), Нижнего Чова, Доручастка и Орбиты (вблизи Октябрьского проспекта), а также остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4" и "СГУ", можно добраться на маршруте 54м с пересадкой на №10 на остановке "Педколледж".

– Из Орбиты можно доехать на маршруте №15 с пересадкой на № 10 на «Педколледже»; на маршруте №44 с пересадкой на №10 на "Поликлинике №3", "Авроре", "Гостинице Сыктывкар" и "ЖД вокзале"; на маршруте №3 с пересадкой на №10 на "Аэровокзале".

– Жители района Октябрьского проспекта (остановки "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4" и "СГУ") могут доехать на маршруте 54м с пересадкой на №10 на остановке "Педколледж".

– Жители Давпона могут пользоваться маршрутами 17м и 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "ЖД вокзал", "Гостиница Сыктывкар", "Аврора" и "Поликлиника №3".

До "Больничного городка" (включая хирургическое торакальное отделение, клинико-диагностическую лабораторию, перинатальный центр, протезно-ортопедическое отделение и детскую больницу):

– Из Давпона и автовокзала можно доехать на маршруте 54м без пересадок.

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка и Орбиты (около Октябрьского проспекта), а также с остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ" и "Педколледж" можно добраться на маршруте 54м без пересадок.

– Жители Дырноса, улиц Паневская и Ручейная, железнодорожного вокзала, аэропорта и ДОСААФ могут доехать на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №54м на остановке "Педколледж".

До Поликлиники №3 по ул. Коммунистической, 41:

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта) и районов улиц Печорская, Энгельса и Интернациональной можно доехать на маршруте 18м без пересадок.

– Из Орбиты (включая с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида") и районов улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, а также остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно добраться на маршруте №17м без пересадок.

– Из районов Дырнос, улиц Паневская и Ручейная, железнодорожного вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно доехать на маршруте №10 без пересадок.

– Из районов Опытной станции, улицы Паневская, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, улицы Пермская, Чита, ДОСААФ, улиц Гаражная и Димитрова можно доехать на маршруте №8 без пересадок.

До Поликлиники №3 по ул. Карла Маркса, 116:

– Из Орбиты (включая с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), автовокзала, Давпона, улиц Морозова и Коммунистической (от ж/д вокзала до "кольца") и остановок "СГУ", "Баня №4", "Аптека", "ул.Красных Партизан" и "Товары для дома" можно доехать на маршруте №17м без пересадок.

– Из районов Дырнос, улиц Паневская и Ручейная можно доехать на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "ЖД вокзал".

– Жители аэропорта, ЖК "Аура" по улице Колхозной, ДОСААФ, улиц Маркова и Димитрова могут доехать на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (ул. Коммунистическая, 41).

– Из районов Опытной станции, улицы Паневская, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, улицы Пермской, Чита, ДОСААФ, улиц Гаражная и Димитрова, железнодорожного вокзала можно доехать на маршруте №8 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (ул. Коммунистическая, 41).

До "Травмпункта" по ул. Гаражная, 4:

– Из районов Опытной станции, улицы Паневская, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, улиц Пермская, Чит, ДОСААФ, улицы Гаражная и Димитрова, железнодорожного вокзала можно доехать на маршруте №8 без пересадок.

– Из Орбиты (включая с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида") и районов улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, а также остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно доехать на маршруте №17м с пересадкой на маршрут №8 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница Сыктывкар" и "ЖД вокзал".

– С автовокзала, Давпона и районов улиц Морозова можно доехать на маршруте №17м с пересадкой на маршрут №8 на остановке "ул. Димитрова".

– Жители Эжвы (по ул. Мира), Нижнего Чова, районов Доручастка, Орбиты (у Октябрьского проспекта), Телецентра, улиц Печорская, Энгельса, Интернациональной и Коммунистической могут добраться на маршруте 54м без пересадок.

...

  • 0

Популярное

Последние новости