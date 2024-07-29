Как доехать до больниц Сыктывкара на автобусах после внедрения новых транспортных маршрутов

Фото из архива редакции

Согласно отзывам и комментариям жителей Сыктывкара, многих тревожит вопрос, как попасть в медицинские учреждения из различных районов на автобусах, которые с 1 августа будут ездить по новым маршрутам: № 17м, № 18м, № 54м, № 8 и № 10. В городском управлении подобрали наилучшие способы проезда по этим маршрутам. До "Клинического кардиологического диспансера" и Республиканской детской клинической больницы:

– Жители районов Дырнос, улиц Паневская и Ручейная, железнодорожного вокзала, аэропорта и ДОСААФ могут добраться на маршруте №10 без пересадок.

– Жители Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка и Орбиты (у Октябрьского проспекта) могут доехать на маршруте 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница Сыктывкар" и "ЖД вокзал".

– Из Эжвы (по ул.Мира), Нижнего Чова, Доручастка и Орбиты (вблизи Октябрьского проспекта), а также остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4" и "СГУ", можно добраться на маршруте 54м с пересадкой на №10 на остановке "Педколледж".

– Из Орбиты можно доехать на маршруте №15 с пересадкой на № 10 на «Педколледже»; на маршруте №44 с пересадкой на №10 на "Поликлинике №3", "Авроре", "Гостинице Сыктывкар" и "ЖД вокзале"; на маршруте №3 с пересадкой на №10 на "Аэровокзале".

– Жители района Октябрьского проспекта (остановки "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4" и "СГУ") могут доехать на маршруте 54м с пересадкой на №10 на остановке "Педколледж".

– Жители Давпона могут пользоваться маршрутами 17м и 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "ЖД вокзал", "Гостиница Сыктывкар", "Аврора" и "Поликлиника №3".

До "Больничного городка" (включая хирургическое торакальное отделение, клинико-диагностическую лабораторию, перинатальный центр, протезно-ортопедическое отделение и детскую больницу):

– Из Давпона и автовокзала можно доехать на маршруте 54м без пересадок.

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка и Орбиты (около Октябрьского проспекта), а также с остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ" и "Педколледж" можно добраться на маршруте 54м без пересадок.

– Жители Дырноса, улиц Паневская и Ручейная, железнодорожного вокзала, аэропорта и ДОСААФ могут доехать на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №54м на остановке "Педколледж".

До Поликлиники №3 по ул. Коммунистической, 41:

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта) и районов улиц Печорская, Энгельса и Интернациональной можно доехать на маршруте 18м без пересадок.

– Из Орбиты (включая с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида") и районов улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, а также остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно добраться на маршруте №17м без пересадок.

– Из районов Дырнос, улиц Паневская и Ручейная, железнодорожного вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно доехать на маршруте №10 без пересадок.

– Из районов Опытной станции, улицы Паневская, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, улицы Пермская, Чита, ДОСААФ, улиц Гаражная и Димитрова можно доехать на маршруте №8 без пересадок.

До Поликлиники №3 по ул. Карла Маркса, 116:

– Из Орбиты (включая с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), автовокзала, Давпона, улиц Морозова и Коммунистической (от ж/д вокзала до "кольца") и остановок "СГУ", "Баня №4", "Аптека", "ул.Красных Партизан" и "Товары для дома" можно доехать на маршруте №17м без пересадок.

– Из районов Дырнос, улиц Паневская и Ручейная можно доехать на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "ЖД вокзал".

– Жители аэропорта, ЖК "Аура" по улице Колхозной, ДОСААФ, улиц Маркова и Димитрова могут доехать на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (ул. Коммунистическая, 41).

– Из районов Опытной станции, улицы Паневская, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, улицы Пермской, Чита, ДОСААФ, улиц Гаражная и Димитрова, железнодорожного вокзала можно доехать на маршруте №8 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (ул. Коммунистическая, 41).

До "Травмпункта" по ул. Гаражная, 4:

– Из районов Опытной станции, улицы Паневская, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, улиц Пермская, Чит, ДОСААФ, улицы Гаражная и Димитрова, железнодорожного вокзала можно доехать на маршруте №8 без пересадок.

– Из Орбиты (включая с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида") и районов улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, а также остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно доехать на маршруте №17м с пересадкой на маршрут №8 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница Сыктывкар" и "ЖД вокзал".

– С автовокзала, Давпона и районов улиц Морозова можно доехать на маршруте №17м с пересадкой на маршрут №8 на остановке "ул. Димитрова".