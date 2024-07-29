Проблему жилья для многодетных семей в Ухте взяли на контроль на федеральном уровне

Ситуацию со строительством домов для многодетных семей в Ухте взяли на контроль на федеральном уровне. Доклад о процессе проверки по делу о нарушении жилищных прав многодетных семей в Республике Коми представят центральному аппарату Следственного комитета России. Информация об этом опубликована на официальном портале ведомства.

Напомним, ранее в региональных пабликах появились сообщения о том, что в Ухте местные власти на протяжении длительного времени не могут обеспечить строительство жилья для семей с многими детьми.