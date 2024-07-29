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Проблему жилья для многодетных семей в Ухте взяли на контроль на федеральном уровне

Проблему жилья для многодетных семей в Ухте взяли на контроль на федеральном уровнеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ситуацию со строительством домов для многодетных семей в Ухте взяли на контроль на федеральном уровне. Доклад о процессе проверки по делу о нарушении жилищных прав многодетных семей в Республике Коми представят центральному аппарату Следственного комитета России. Информация об этом опубликована на официальном портале ведомства.

Напомним, ранее в региональных пабликах появились сообщения о том, что в Ухте местные власти на протяжении длительного времени не могут обеспечить строительство жилья для семей с многими детьми.

В настоящий момент по данному инциденту следователи Коми проводят процессуальную проверку в рамках статьи 293 УК РФ, связанной с халатностью.

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Республике Коми представить доклад о текущем положении дела в частности о выявленных фактах нарушения законодательства.

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