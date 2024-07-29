Последняя неделя июля в Коми начнется с дождей

Последняя неделя июля начнется с дождей. Эту информацию подтвердили в Коми ЦГМС. В целом сегодня, 29 июня, на территории региона установится облачная погода с прояснениями.

Местами пройдут умеренные дожди. В отдельных районах синоптики также обещают грозу. Прохладный ветер подует с северо-востока, севера. Его скорость не превысит 6-11 метров в секунду, при этом местами возможны порывистые усиления до 14 метров в секунду.