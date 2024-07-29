Последняя неделя июля в Коми начнется с дождей
- 06:30 29 июля
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- Татьяна Зубова
Последняя неделя июля начнется с дождей. Эту информацию подтвердили в Коми ЦГМС. В целом сегодня, 29 июня, на территории региона установится облачная погода с прояснениями.
Местами пройдут умеренные дожди. В отдельных районах синоптики также обещают грозу. Прохладный ветер подует с северо-востока, севера. Его скорость не превысит 6-11 метров в секунду, при этом местами возможны порывистые усиления до 14 метров в секунду.
Температура ночью не превысит +10...+15С, днем воздух прогреется до+18...+23°С.
В столице региона в этот день также облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный до 6-11 метров в секунду. В ночные чему столбик термометра остановится на отметке +11...+13С, днем потеплеет до +17...+19°С.
Добавим, в целом республику на грядущей неделе накроет холодный циклон, что принесет дожди и прохладу.