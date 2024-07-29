Указ подписан: пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 1 августа

Новые льготы для пенсионеров В России вводятся дополнительные меры поддержки для людей пенсионного возраста. Начиная с 1 августа 2024 года, пожилые граждане смогут воспользоваться правом не оплачивать некоторые коммунальные услуги, если их качество будет признано неудовлетворительным. Это нововведение призвано защитить интересы пенсионеров и обеспечить им достойные условия проживания.

Согласно внесенным изменениям, если температура в квартире пенсионера продолжительное время не достигает установленной нормы, он освобождается от необходимости вносить плату за отопление. То же самое касается и горячего водоснабжения: если качество воды не соответствует санитарным требованиям, пожилой человек имеет полное право не оплачивать данную услугу.

Важным моментом является то, что теперь пенсионеры могут использовать фотографии или видеозаписи в качестве доказательства ненадлежащего предоставления коммунальных услуг. Достаточно просто зафиксировать проблему на камеру, чтобы подтвердить факт нарушения установленных стандартов. Кроме того, Верховный суд РФ постановил, что при некачественном оказании услуги пожилые граждане вправе требовать компенсацию в размере половины ее стоимости. Это решение направлено на защиту прав потребителей старшего поколения и обеспечение справедливости.