В Сыктывкаре, в честь празднования Крещения Руси, военнослужащие и сотрудники Росгвардии собрались в храме Александра Невского для участия в богослужениях. Это событие привлекло внимание религиозных граждан и представителей силовых структур, подчеркивая тесную связь между верой и служебными обязанностями.

Солдаты из Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации также активно участвовали в церковной службе. Они пришли в храм, чтобы вознести молитвы к Святому равноапостольному князю Владимиру, признанному покровителем войск национальной гвардии. Эти молитвы включали просьбы о защите и здоровье военнослужащих, а также о поднятии их морального духа в непростых условиях службы.