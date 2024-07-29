В Коми солдаты и росгвардейцы поучаствовали в богослужениях в День Крещения Руси
- 13:45 29 июля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре, в честь празднования Крещения Руси, военнослужащие и сотрудники Росгвардии собрались в храме Александра Невского для участия в богослужениях. Это событие привлекло внимание религиозных граждан и представителей силовых структур, подчеркивая тесную связь между верой и служебными обязанностями.
Солдаты из Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации также активно участвовали в церковной службе. Они пришли в храм, чтобы вознести молитвы к Святому равноапостольному князю Владимиру, признанному покровителем войск национальной гвардии. Эти молитвы включали просьбы о защите и здоровье военнослужащих, а также о поднятии их морального духа в непростых условиях службы.
Значимой частью богослужения стало зажигание свечей в честь небесного покровителя войск, что символизировало важность духовной поддержки для военных и сотрудников Росгвардии. Особенно это актуально во время, когда требуется максимальная выносливость и сосредоточенность.
Подполковник Виктор Матвеев, заместитель командира, отметил, что вера и духовная поддержка крайне важны для военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он подчеркнул, что в трудные моменты, когда они сталкиваются с вызовами на службе, обращение к святым и молитва становятся источниками силы и уверенности.
По окончании молебна настоятель храма отец Иоанн пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, благополучия в семьях и непоколебимой силы духа в служении Отечеству. Его слова стали заключительным аккордом церковного мероприятия, акцентировав важность моральной и духовной поддержки для всех собравшихся.