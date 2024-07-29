Пышные петунии: одна ложка на ведро — и цветы роскошно цветут до самых заморозков

Фото из архива "Про Города"

Ценные рекомендации для садоводов: продлеваем цветение петуний до заморозков Садоводы из Хибин получили полезные советы от эксперта по цветоводству Ксении Давыдовой о том, как сделать так, чтобы петунии радовали обильным цветением до самых заморозков. Эти рекомендации помогут создать красочные клумбы, которые будут украшать сад до поздней осени и вызывать восхищение у соседей.

Подкисление почвы

Первый совет специалиста – подкислять грунт раствором лимонной кислоты. Для этого достаточно взять 1 столовую ложку кислоты и растворить ее в 10 литрах воды. Важно сначала полить растения обычной водой, а затем уже использовать подготовленный раствор.

Удаление увядших цветков и регулярный полив

Второй важный момент – регулярное удаление отцветших соцветий и обрезка старых стеблей. Это поможет продлить цветение до холодов. Также рекомендуется один раз в неделю поливать растения, чтобы почва оставалась влажной на глубине 15 сантиметров. Некоторые сорта петуний, такие как супертуния и ампельная петуния Wave, самостоятельно сбрасывают увядшие цветки, что также способствует более продолжительному цветению.