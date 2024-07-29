Накопления жителей Коми в банках составили свыше 200 миллиардов рублей

Накопления жителей Коми в банках превысили 200 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Коми.

Объем вкладов жителей республики (без учета средств на счетах эскроу, которые используются в сделках с недвижимостью) на 1 июня достиг 215,8 миллиарда рублей. С начала 2024 года сумма увеличилась на 12%, с июня 2023-го — на 22%.

За пять месяцев жители Коми увеличили банковские сбережения на 22,7 миллиарда рублей. За весь прошлый год прирост депозитов составлял 25,3 миллиарда.