Накопления жителей Коми в банках составили свыше 200 миллиардов рублей
- 17:30 29 июля
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- Елизавета Петрова
Накопления жителей Коми в банках превысили 200 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Коми.
Объем вкладов жителей республики (без учета средств на счетах эскроу, которые используются в сделках с недвижимостью) на 1 июня достиг 215,8 миллиарда рублей. С начала 2024 года сумма увеличилась на 12%, с июня 2023-го — на 22%.
За пять месяцев жители Коми увеличили банковские сбережения на 22,7 миллиарда рублей. За весь прошлый год прирост депозитов составлял 25,3 миллиарда.
«Активный рост средств жителей на вкладах поддерживался высокими ставками. Максимальные ставки по рублевым вкладам на начало июля по стране выросли до 16,6 процента после 15,7 процента на начало июня», — прокомментировал заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Коми Виктор Старцев.
Одновременно с этим снизились темпы прироста розничного кредитного портфеля: в апреле он составлял 12%, а в мае — уже 11%. Портфель выданных жителям республики кредитов на начало июня составил 197,5 миллиарда рублей.