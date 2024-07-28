В Сыктывкаре ищут подрядчика для строительства ограждений за 7,2 млн рублей

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В Сыктывкаре объявлен аукцион на выполнение работ по установке пешеходных ограждений на улично-дорожной сети города. Начальная цена контракта составляет 7,2 миллиона рублей. Будущему подрядчику предстоит выполнить работы на девяти участках улично-дорожной сети столицы Республики Коми.

Согласно условиям тендера, пешеходные ограждения будут установлены на перекрестках улиц Морозова и Коммунистическая, Куратова и Интернациональная, Куратова и Первомайская, Карла Маркса и Печорская, а также на Октябрьском проспекте и Сысольском шоссе. Эти участки выбраны не случайно: они являются наиболее оживленными и потенциально опасными для пешеходов, особенно в часы пик.

Общая протяженность ограждений составит 1372 метра. Такие меры направлены на повышение безопасности пешеходов, особенно в местах с интенсивным движением транспорта. Установка ограждений поможет предотвратить случаи перехода улицы в неположенных местах, что существенно снизит риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Работы по установке ограждений должны быть завершены до 15 октября 2024 года. Это означает, что у подрядчика будет достаточно времени для выполнения всех необходимых работ с учетом всех стандартов и требований безопасности. Контроль за выполнением условий контракта будут осуществлять городские власти, чтобы убедиться в том, что все работы выполняются качественно и в срок.

Подобные меры по улучшению инфраструктуры являются важной частью городской политики по повышению безопасности дорожного движения. В последние годы в Сыктывкаре наблюдается рост количества автомобилей на дорогах, что требует от властей принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности как водителей, так и пешеходов.

Объявленный аукцион является частью более широких усилий по модернизации городской инфраструктуры. В планах администрации города также значится ремонт дорог, установка новых светофоров и знаков, а также создание дополнительных парковочных мест. Все эти меры направлены на создание более комфортных и безопасных условий для жителей и гостей Сыктывкара.

Местные жители положительно отнеслись к инициативе установки пешеходных ограждений. Многие считают, что такие меры давно назрели и помогут сделать городские улицы более безопасными. Особенно важным это решение стало в преддверии зимнего периода, когда скользкие дороги увеличивают риск аварийных ситуаций.