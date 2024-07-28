В Коми в страшной аварии погибли 2 водителя
- 23:20 28 июля
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- Дмитрий Толстенёв
На трассе Сыктывкар — Ухта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух водителей. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Республике Коми, трагедия произошла на 312-м километре автодороги.
В аварию попали автомобили Mitsubishi и Renault, столкнувшиеся в результате непредвиденных обстоятельств.
По предварительной информации, предоставленной БНК, ДТП случилось в условиях плохой видимости и скользкой дороги, что могло стать одной из причин столкновения. Mitsubishi и Renault двигались навстречу друг другу, когда произошел лобовой удар. Сила столкновения была такова, что оба автомобиля получили серьезные повреждения, а водители погибли на месте от полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия. Для оказания помощи и ликвидации последствий ДТП были задействованы спасательные службы и медики. Однако, несмотря на оперативность действий, спасти водителей не удалось. Медики констатировали смерть обоих участников аварии на месте.