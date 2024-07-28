В Коми в страшной аварии погибли 2 водителя

На трассе Сыктывкар — Ухта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух водителей. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Республике Коми, трагедия произошла на 312-м километре автодороги.

В аварию попали автомобили Mitsubishi и Renault, столкнувшиеся в результате непредвиденных обстоятельств.