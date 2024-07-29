Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся мусором?
- 14:15 29 июля
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- Служба новостей
Некоторые пользователи наличных расчётов уже сталкивались с банкнотами номиналом 1000 и 5000 рублей нового образца. Многие люди испытывают тревогу, подозревая, что это могут быть подделки. На самом деле, Банк России ввел в оборот модернизированные купюры с современным дизайном и улучшенной защитой. Давайте разберёмся, чем они примечательны.
Обновленные банкноты украшены изображениями достопримечательностей различных федеральных округов. Так, купюра в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. На лицевой стороне можно увидеть Нижегородский кремль и его знаменитую Никольскую башню, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа в Татарстане, башню Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Купюра в 5000 рублей посвящена Уральскому федеральному округу и его столице, Екатеринбургу. На лицевой стороне изображена стела «Европа — Азия» из окрестностей Екатеринбурга, а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» из Салехарда.
Цветовая палитра новых купюр осталась прежней: 1000 рублей выполнена в бирюзовых тонах, а 5000 рублей — в красных. На этих банкнотах также размещены QR-коды, которые при сканировании камерой смартфона ведут на сайт Банка России, где можно узнать подробную информацию о дизайне и признаках подлинности новых купюр. Это особенно важно в условиях, когда мошенники могут пытаться подделать новые деньги и посеять панику, убеждая людей обменивать старые купюры на новые.
Банк России сообщил, что новые банкноты будут вводиться в оборот постепенно и будут действовать наряду с банкнотами образца 1997 года. Это означает, что старые банкноты останутся в ходу, и их не нужно срочно обменивать или выбрасывать.
Таким образом, изменения в денежной системе затронут всех пользователей наличных денег. Новые купюры обещают улучшить защиту от подделок и сделать расчеты более удобными, пишет pg13.ru.