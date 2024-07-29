Под Усинском смертельная авария с участием автокрана унесла жизнь молодого водителя
- 09:30 29 июля
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- Татьяна Зубова
Возле Усинска произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого водителя. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла сегодня, 29 июля, в четыре часа утра. На 14-м километре автодороги "Подъезд к Усинску" столкнулись Ford Focus и автокран КамАЗ.
По предварительным данным, в результате ДТП 26-летний водитель автомобиля Ford погиб на месте, а 23-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу.
Подробности выясняются.
Напомним, меньше суток назад другая страшная авария на трассе "Сыктывкар-Ухта" унесла жизни сразу двух человек. При столкновении Mitsubishi Outlander и Renault Duster погибли водители обеих иномарок. Жуткое видео с места событий засняли проезжающие автомобилисты. Его вы можете найти в нашем телеграм-канале.