Под Усинском смертельная авария с участием автокрана унесла жизнь молодого водителя

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Возле Усинска произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого водителя. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми. Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла сегодня, 29 июля, в четыре часа утра. На 14-м километре автодороги "Подъезд к Усинску" столкнулись Ford Focus и автокран КамАЗ.

По предварительным данным, в результате ДТП 26-летний водитель автомобиля Ford погиб на месте, а 23-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу.

Подробности выясняются.