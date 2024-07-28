Морковь сразу пойдёт в рост: в июле полейте грядку таким раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Подкармливание моркови вовремя — чрезвычайно важно. Когда морковь достигает примерно 5 см в высоту и ей исполняется около 20-25 дней, необходимо провести первую подкормку, которая играет значительную роль.

Часто огородники используют коровяк для подкормки моркови, но это зависит от типа почвы. Чтобы не рисковать, лучше применять минеральные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра.