Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе в Коми, где погибли два человека

Появилось видео с места смертельной аварии на трассе в Коми, в котором погибли водители Mitsubishi Outlander и Renault Duster. На кадрах, предоставленных очевидцами происшествия, запечатлены обе иномарки с серьезными повреждениями. Одна из машин улетела в кювет и перевернулась. На месте работали сотрудники полиции, медики, включая реанимобиль, а также спасатели. Добавим, другие видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.

Напомним, ДТП произошло вчера днем, 28 июля, около 15.10. Как пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми, на 310 километре трассы Сыктывкар-Ухта на большой скорости столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Renault Duster. Водители обеих иномарок получили травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть. Подробности происшествия выясняются.