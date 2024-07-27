Янтарная гадость в прозрачной бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла
- 00:00 28 июля
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- Служба новостей
Исследование Федерального бюджетного учреждения "Российская система качества" (Роскачество) вызвало настоящий переполох в отрасли производства растительных масел. Проверка 57 популярных брендов, доступных в российских магазинах, обнаружила целый ряд серьезных проблем, которые ставят под сомнение честность и профессионализм некоторых игроков рынка.
Несмотря на то, что большая часть проверенных образцов не содержала явных нарушений или вредных веществ, эксперты Роскачества выявили ряд тревожных тенденций. Особую озабоченность вызывает несоответствие заявленных на упаковке характеристик продукта его фактическим показателям.
Так, в растительных маслах брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" были обнаружены значительные расхождения между реальными данными и информацией, предоставляемой производителями. Это ставит под серьезное сомнение добросовестность и прозрачность деятельности этих компаний, создавая риски для доверия потребителей.
Еще одна проблема, выявленная экспертами, - отклонения по содержанию жирных кислот в маслах марок "Кубань" и "Green Ray". Подобные несоответствия могут свидетельствовать как о нарушениях в технологическом процессе, так и о намеренном искажении рецептуры производителями.
На этом фоне особенно радует, что некоторые бренды продемонстрировали безупречные результаты. "Слобода", "Каролина" и "Подворье" были названы Роскачеством одними из лучших представителей рынка растительных масел, в продукции которых не было обнаружено никаких недостатков.
Данное расследование в очередной раз наглядно показывает, что даже в таком, казалось бы, простом сегменте, как производство растительных масел, существует серьезная проблема с недобросовестностью некоторых игроков. Фальсификация состава, введение потребителей в заблуждение относительно свойств продукта - все это несет в себе реальные риски для здоровья миллионов россиян.
"Результаты нашего исследования должны стать тревожным сигналом для всей отрасли, - комментирует представитель Роскачества. - Производители, дистрибьюторы и ритейлеры обязаны срочно принять меры по наведению порядка и обеспечению подлинности своей продукции. Только так можно восстановить доверие покупателей."
Ключевым шагом в этом направлении может стать более активное информирование потребителей о результатах регулярных проверок. Публикация данных независимой экспертизы Роскачества поможет покупателям сделать осознанный выбор, отдавая предпочтение действительно качественным брендам.
Кроме того, необходимо ужесточить государственный контроль за соблюдением стандартов и рецептур при производстве растительных масел. Более строгие меры ответственности для нарушителей также могут стать действенным инструментом в борьбе с фальсификацией.
Новое расследование Роскачества - это безусловно тревожный звонок для всей отрасли. Однако это также и возможность для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров продемонстрировать свою ответственность и приверженность принципам честной и прозрачной работы. Только консолидированные усилия всех игроков рынка способны решить проблему недобросовестности и восстановить доверие российских потребителей.