Янтарная гадость в прозрачной бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла

Исследование Федерального бюджетного учреждения "Российская система качества" (Роскачество) вызвало настоящий переполох в отрасли производства растительных масел. Проверка 57 популярных брендов, доступных в российских магазинах, обнаружила целый ряд серьезных проблем, которые ставят под сомнение честность и профессионализм некоторых игроков рынка.

Несмотря на то, что большая часть проверенных образцов не содержала явных нарушений или вредных веществ, эксперты Роскачества выявили ряд тревожных тенденций. Особую озабоченность вызывает несоответствие заявленных на упаковке характеристик продукта его фактическим показателям.

Так, в растительных маслах брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" были обнаружены значительные расхождения между реальными данными и информацией, предоставляемой производителями. Это ставит под серьезное сомнение добросовестность и прозрачность деятельности этих компаний, создавая риски для доверия потребителей.

Еще одна проблема, выявленная экспертами, - отклонения по содержанию жирных кислот в маслах марок "Кубань" и "Green Ray". Подобные несоответствия могут свидетельствовать как о нарушениях в технологическом процессе, так и о намеренном искажении рецептуры производителями.

На этом фоне особенно радует, что некоторые бренды продемонстрировали безупречные результаты. "Слобода", "Каролина" и "Подворье" были названы Роскачеством одними из лучших представителей рынка растительных масел, в продукции которых не было обнаружено никаких недостатков.

Данное расследование в очередной раз наглядно показывает, что даже в таком, казалось бы, простом сегменте, как производство растительных масел, существует серьезная проблема с недобросовестностью некоторых игроков. Фальсификация состава, введение потребителей в заблуждение относительно свойств продукта - все это несет в себе реальные риски для здоровья миллионов россиян.