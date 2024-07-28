В Коми бухгалтер госучреждения платил зарплату несуществующему работнику

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В Усинске выявлен факт мошенничества, совершенного бухгалтером государственного учреждения. Прокуратура Коми сообщает о злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Это преступление раскрыто благодаря обращению местного жителя, который предоставил важную информацию для расследования.

Как выяснилось, житель Усинска обратился к своему знакомому с просьбой оформить на него банковскую карту. Ничего не подозревая, знакомый выполнил просьбу, передав все необходимые данные для пользования картой. Однако истинные мотивы такой просьбы вскоре стали очевидны.

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении этого жителя, который оказался бухгалтером одного из местных государственных учреждений. Он был признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ, которая квалифицируется как мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Следствием и судом было установлено, что в 2022 году бухгалтер фиктивно устроил своего знакомого на должность рабочего в своем учреждении. Начисляемую заработную плату он присваивал себе, используя предоставленные ему банковские реквизиты. Таким образом, из бюджетных средств было похищено 206 тысяч рублей.

Подсудимый на протяжении всего судебного процесса не признавал свою вину в совершении преступления. Тем не менее, суд пришел к выводу о его виновности на основе предоставленных доказательств и свидетельских показаний. В результате, бухгалтер был приговорен к штрафу в размере 280 тысяч рублей в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил иск учреждения о возмещении ущерба, нанесенного осужденным. Таким образом, подсудимый обязан вернуть похищенные средства, что должно компенсировать нанесенный государству ущерб.