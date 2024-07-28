Укроп не перерастет в зонтики: одна хитрость — пышная и ароматная зелень до самой осени

Дачники могут радоваться. Теперь им станут известны способы, как вырастить укроп, чтобы были сочные и пышные пучки.

Причем так, чтобы над зарослями укропа долго не было зонтиков. Они-то и нужны лишь в период осенних заготовок солений. Секрет заключается в простой, но эффективной предпосевной обработке семян укропа.