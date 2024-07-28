Укроп не перерастет в зонтики: одна хитрость — пышная и ароматная зелень до самой осени
- 07:13 28 июля
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- Служба новостей
Дачники могут радоваться. Теперь им станут известны способы, как вырастить укроп, чтобы были сочные и пышные пучки.
Причем так, чтобы над зарослями укропа долго не было зонтиков. Они-то и нужны лишь в период осенних заготовок солений. Секрет заключается в простой, но эффективной предпосевной обработке семян укропа.
Перед посадкой семена необходимо вымочить в теплой воде в марле в течение трех дней, меняя воду несколько раз в день. Затем семена перекладывают во влажную ткань и выдерживают еще пять дней при температуре не ниже 20 градусов. Это позволит им дружно и быстро взойти.
Следующий важный шаг — особый способ посадки. Вместо сплошных рядов укроп высаживают кучками, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Между рядками оставляют около 25 см. Такая схема позволит легко срезать целые пышные пучки, не повреждая соседние растения, сообщают на сайте главный секрет.
Не стоит забывать, что укроп предпочитает полутень, потому размещать грядки нужно в затененных уголках участка. Регулярный полив (минимум 2-3 раза в неделю) также поможет сохранить сочность и аромат зелени.
Воспользовавшись этими простыми советами, можно радовать себя пышными, ароматными пучками укропа до самой осени. А заодно и своих соседей, которые глядя на пушные пучки укропа прямо-таки глотают слюнки, пишет pg13.ru.