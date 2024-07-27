Получится, как магазинная: рецепт кабачковой икры с тем самым вкусом

Рецепт той самой кабачковой икры, которая всегда нравилась. Даже сейчас, когда прохожу мимо прилавков с кабачковой икрой, вспоминаю тот самый вкус из детства. Но, часто, это уже не то, да и цены кусаются, хороший продукт стоит прилично. Что делать?

Недавно попался интересный рецепт, автор которого уверяет, что вкус такой икры получается тот самый, магазинный, в лучшем смысле этого слова. Для его приготовления советуют брать кабачки - переростки, пойдут любые виды, и классические, и цукини, и желтоплодные.

Но есть разница в томатной пасте - нужна самая вкусная. Уваривать кабачки можно по своему усмотpeнию. Автор советует всего минут 15-20 и раскладывать по банкам, так икра получается очень воздушная, то, что надо.

Вот сам рецепт: на 5 кг кабачков берем 800 рг репчатого лука, томатной пасты 400гр, соли 2 ст. ложки, сахара 4 ст. ложки, чёрного перца 1/2 ч. ложки, уксус 9% - 4 ст. ложки. Кабачки очистить,порезать произвольно, сложить в кастрюлю , долить чуть воды - буквально что бы не пригорало. И оставить на среднем огне тушится до нужной мягкости.

Лук порезать и обжарить до прозрачности. Слить воду с кабачков, пробить их хорошенько блендером, добавить соль,сахар, перец ,томатную пасту, лук и пробить ещё раз блендером. Поставить на средний огонь и уваривать до желаемой консистенции. Потом влить уксус, все это перемешать и разлить по стерилизованным банкам, закатать и, под одеяло до полного остывания.