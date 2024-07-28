Каждый 5-й работодатель в Сыктывкаре не указывает в вакансии зарплату

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В современных условиях рынка труда формулировка "По договоренности" в объявлениях о вакансиях и резюме стала весьма популярной. Как выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, эта практика имеет свои обоснования как со стороны работодателей, так и соискателей. В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные жители городов.

Одна из главных причин, по которой компании предпочитают не раскрывать размер заработной платы в вакансиях, заключается в возможности установить оклад по итогам собеседования. Это подтверждают 72% опрошенных компаний. Такой подход позволяет работодателям оценить навыки и опыт кандидата, прежде чем предложить ему конкретное вознаграждение.

Кроме того, каждая четвертая компания использует формулировку "По договоренности", чтобы изучить зарплатные ожидания кандидатов и предложить им конкурентоспособное вознаграждение. Таким образом, компании стремятся привлечь лучших специалистов, учитывая их финансовые требования.

Некоторые работодатели (21%) скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников. Это связано с тем, что новые сотрудники иногда получают больше, чем уже работающие в компании, что может вызвать недовольство среди старых работников. Также 20% работодателей не публикуют информацию о зарплатах для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда, чтобы избежать ненужных вопросов и обсуждений.

Интересно, что 15% компаний надеются, что зарплатные ожидания соискателей окажутся ниже, и таким образом удастся нанять специалистов на выгодных условиях. Еще 9% честно признают, что доходы в их компании не соответствуют среднерыночному уровню, и потому предпочитают обсуждать этот вопрос лично с кандидатом. Кроме того, 9% рассчитывают привлечь больше соискателей, избегая указания конкретной суммы. А 8% компаний используют формулировку "По договоренности", когда не уверены в том, сколько стоит выполнение той или иной работы.

С точки зрения соискателей, использование формулировки "По договоренности" также имеет ряд причин. В Сыктывкаре, например, 43% респондентов скрывают свои зарплатные ожидания, чтобы иметь возможность запросить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы. Еще 13% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами и предпочитают обсуждать этот вопрос на более поздних этапах собеседования.

Некоторые соискатели (6%) надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают, и потому избегают указания конкретной суммы в резюме. Еще 5% предпочитают обсуждать зарплату очно, а столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком работы. 4% соискателей отправляют резюме с ожиданиями "по договоренности" на вакансии, где не указано зарплатное предложение, а 3% признаются, что не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда.

Эти данные подчеркивают сложность и многогранность процесса найма. Работодатели стремятся найти баланс между привлечением талантливых сотрудников и контролем затрат, в то время как соискатели хотят максимально выгодно продать свои навыки и опыт. Формулировка "По договоренности" позволяет обеим сторонам вести гибкие переговоры и достигать взаимовыгодных соглашений.