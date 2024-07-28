Секреты успешного выращивания перца: 5 проверенных способов продлить его плодоношение
- 07:15 28 июля
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- Служба новостей
Выращивание сладкого перца — увлекательное и приносящее хороший урожай занятие для многих садоводов. Но чтобы получить максимальный сбор плодов, необходимо знать некоторые секреты продления его плодоношения. Давайте рассмотрим наиболее эффективные агротехнические приёмы.
1. Правильная обрезка растений
Регулярная обрезка верхушек стеблей перца стимулирует образование боковых побегов, на которых в дальнейшем будут завязываться новые плоды. Начинать обрезку стоит, когда растение достигнет 40-50 см в высоту, срезая верхушки на 7-10 см. Повторять процедуру нужно каждые 2-3 недели.
2. Своевременное пасынкование
Удаление пасынков также помогает продлить плодоношение перца. Пасынки — это дополнительные побеги, отрастающие в пазухах листьев. Их нужно аккуратно удалять, начиная с высоты 20 см. Это придаст растению более компактную форму и направит все силы на образование плодов.
3. Регулярные подкормки
Перец очень отзывчив на дополнительное питание. Вносите комплексные минеральные удобрения в почву в период активного роста и формирования плодов. Также можно периодически подкармливать растения настоями органики, таких как куриный помет или трава крапивы.
4. Контроль влажности почвы
Достаточное, но не избыточное количество влаги — важное условие для продления плодоношения перца. Регулярно, но понемногу поливайте растения, не допуская пересыхания грунта. Также важно проводить рыхление почвы для лучшего доступа воздуха к корням.
5. Мульчирование приствольного круга
Замульчируйте приствольный круг перца слоем органики (опилки, солома, скошенная трава). Это поможет сохранить влагу в почве, подавить сорняки и обогатить грунт питательными веществами, пишет pravda.ru.