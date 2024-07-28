Секреты успешного выращивания перца: 5 проверенных способов продлить его плодоношение

Выращивание сладкого перца — увлекательное и приносящее хороший урожай занятие для многих садоводов. Но чтобы получить максимальный сбор плодов, необходимо знать некоторые секреты продления его плодоношения. Давайте рассмотрим наиболее эффективные агротехнические приёмы.

1. Правильная обрезка растений

Регулярная обрезка верхушек стеблей перца стимулирует образование боковых побегов, на которых в дальнейшем будут завязываться новые плоды. Начинать обрезку стоит, когда растение достигнет 40-50 см в высоту, срезая верхушки на 7-10 см. Повторять процедуру нужно каждые 2-3 недели.