Ученые-археологи нашли в Коми коллекцию из 200 кремневых артефактов

Фото из соцсетей

Археологи из Коми научного центра обнаружили значительную коллекцию артефактов в Сыктывдинском районе, неподалеку от деревни Большая Слуда. Эти находки включают около 200 кремневых артефактов, заготовок для каменных орудий труда и охоты, а также отходов производства. Раскопки проводились на мезолитической стоянке Ярега, названной так в честь реки, устье которой находится неподалеку. Мезолитическая эпоха (10-8 тысяч лет назад) является ключевым периодом в истории заселения Северной части Европейской России, когда люди использовали орудия из камня, кости и дерева, вели подвижный образ жизни и занимались охотой, рыбалкой и собирательством.

Стоянка Ярега была открыта в 1981 году и с тех пор стала объектом постоянного археологического интереса. Первые артефакты были обнаружены в осыпях склонов оврага, который образовался при создании подъезда к реке. Впоследствии находки были зафиксированы в двух зачистках по бортам оврага и небольшом раскопе на западной стороне оврага площадью 6 квадратных метров.

Вычегодский второй археологический отряд исследует эту стоянку уже третий год подряд. В полевых сезонах 2022-2023 годов исследователи сосредоточились на восточных периферийных участках стоянки, где, помимо кремневых орудий и отходов их производства, было найдено множество предметов из других горных пород. Такое разнообразие и обилие находок впервые зафиксировано на мезолитических стоянках Европейского Северо-Востока.

В 2024 году раскопки сосредоточились на западной части стоянки, особенно на территории, прилегающей к раскопу 1981 года. На площади более 20 квадратных метров была собрана коллекция из 200 кремневых артефактов, включая орудия труда, заготовки и отходы производства. Также были найдены два предмета из некремневых пород, вероятно, так называемые отбойники, использовавшиеся для отбивки осколков кремня.

Эти открытия предоставляют ценную информацию о жизни древних людей, населявших этот регион. Мезолитические стоянки обычно были сезонными и кратковременными, что делало их находки редкими и особенно значимыми. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о высоком уровне мастерства и адаптации древних охотников и собирателей к суровым условиям Северной Европы.