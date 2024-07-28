В Коми рассказали о статистике браков в регионе

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С начала 2024 года в Республике Коми почти на две тысячи семей стало больше. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба на своей странице в социальной сети ВКонтакте. С января по июнь органы ЗАГС зарегистрировали 1797 браков, что свидетельствует о стабильном интересе жителей к официальному оформлению своих отношений.

Лидерами по количеству новых семей среди городов стали Сыктывкар, Ухта и Воркута. Эти города показали наибольшую активность в регистрации браков, что можно объяснить их значительным населением и развитой инфраструктурой. Среди районов наиболее активно в создании новых "ячеек общества" проявили себя Усть-Вымский, Усть-Куломский и Княжпогостский районы. В этих районах наблюдается особая тенденция к укреплению семейных связей и росту числа зарегистрированных браков.

Статистика Минюста Коми также предоставляет интересные данные о возрастных характеристиках новобрачных. Самому молодому жениху первой половины 2024 года в регионе всего 17 лет, а самой молодой невесте — 16 лет. Эти случаи демонстрируют, что молодое поколение в Коми активно вступает в брак, несмотря на юный возраст.

Однако, браки заключают не только молодые люди. Самому возрастному жениху в республике 76 лет, а самой возрастной невесте — 74 года. Этот факт подчеркивает, что любовь и стремление к созданию семьи не имеют возрастных ограничений. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что рад видеть, как представители старшего поколения также решаются на официальный брак, подтверждая известное изречение, что "любви все возрасты покорны".

Владимир Уйба выразил надежду, что количество новых семей в регионе будет продолжать расти, ведь крепкие семьи являются основой здорового общества. Он подчеркнул важность института брака и призвал жителей Коми продолжать укреплять свои отношения через официальную регистрацию.