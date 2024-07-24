Школьников Коми приглашают на второй поток бесплатного обучения по веб-дизайну

Цифровая экосистема МТС запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, уникальных пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС.

Каждый участник может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. В рамках базовой программы школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.