Школьников Коми приглашают на второй поток бесплатного обучения по веб-дизайну
- 15:25 24 июля
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- Денис Иманов
Цифровая экосистема МТС запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, уникальных пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС.
Каждый участник может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. В рамках базовой программы школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.
«Молодёжь из Республики Коми всегда принимает активное участие в образовательных программах на платформе «Поколение М». Часто наши ребята оказываются в числе победителей. Например, прошлым летом юная художница Виктория Попова из Сыктывкара стала лучшей среди выпускников онлайн-школы анимации и в качестве приза побывала на концерте любимого исполнителя в Сочи. Таким образом, ребята из разных уголков республики могут не только получать знания и навыки, но и открывать для себя новые возможности», — прокомментировал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.
В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание – самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.
Финалисты первого курса по веб-дизайну, в качестве выпускного задания, чаще всего создавали дизайн-концепции МТС Музыки и МТС TRAVEL. К примеру, один из участников курса внес в музыкальное приложение функцию выбора любимых исполнителей для пользователей, которые регистрируются через сайт. Также, ребята предлагали новые решения для оптимизации сайтов, добавляли расширенные возможности в цветовых настройках, интерактивные элементы.