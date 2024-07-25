В Ухте девочка-подросток обманула продавца и "подставил" ее на 18 тысяч рублей
- 08:45 25 июля
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- Татьяна Зубова
В Ухте за продажу алкогольного напитка несовершеннолетней продавец получила административное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Как уточняется в материалах дела, продавца с десятилетним опытом работы ввел в заблуждение внешний вид юной покупательницы. Женщина продала одну бутылку пивного напитка несовершеннолетней 2006 года рождения, нарушив таким образом ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
На слушании подсудимая признала вину, пояснив, что девушка выглядела старше, чем ее взрослая дочь.
Факт правонарушения подтвердили, в том числе показания несовершеннолетней, объяснения директора магазина, протокол осмотра помещения, копия счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.
Суд признал обстоятельства исключительными и назначил административный штраф в размере ниже минимального, а именно 18 000 рублей.