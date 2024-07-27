Синоптики рассказали о погоде в Коми 28 июля

В Коми продолжаются дожди. Тёплая погода всё ещё сохраняется. Об этом сообщает ЦГМС региона.

28 июля 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе пройдёт небольшой дождь, на юго-востоке Коми он будет умеренным. Днём также ожидаются осадки. Также в светлое время суток в восточных районах местами будут грозы. Поднимется северный ветер скоростью 8-13 метров в секунду. На столбике термометра будет отметка в +14…+19 градусов, местами +19…+24°С.