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В Коми чаще всего брак регистрируют в Ухте, Сыктывкаре и Воркуте

В Коми чаще всего брак регистрируют в Ухте, Сыктывкаре и ВоркутеФото из архива "Про Города Сыктывкар"

С начала текущего года число семей в Республике Коми увеличилось почти на две тысячи. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

С января по июнь в Коми все больше пар регистрируют свои отношения, и за этот период загсы зарегистрировали 1797 браков. Лидирующие позиции по количеству официально созданных новых «ячеек общества» среди городов занимают Сыктывкар, Ухта и Воркута. Среди районов лидируют Усть-Вымский, Усть-Куломский и Княжпогостский.

Согласно данным Минюста Коми, самому младшему жениху первой половины 2024 года исполнилось 17 лет, а невесте – 16 лет. Самым старшим женихом в нашей Республике стал 76-летний мужчина, а самой возрастной невестой – 74-летняя жительница Коми.

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