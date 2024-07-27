В Коми чаще всего брак регистрируют в Ухте, Сыктывкаре и Воркуте

С начала текущего года число семей в Республике Коми увеличилось почти на две тысячи. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

С января по июнь в Коми все больше пар регистрируют свои отношения, и за этот период загсы зарегистрировали 1797 браков. Лидирующие позиции по количеству официально созданных новых «ячеек общества» среди городов занимают Сыктывкар, Ухта и Воркута. Среди районов лидируют Усть-Вымский, Усть-Куломский и Княжпогостский.