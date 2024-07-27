В Коми чаще всего брак регистрируют в Ухте, Сыктывкаре и Воркуте
- 01:00 28 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
С начала текущего года число семей в Республике Коми увеличилось почти на две тысячи. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
С января по июнь в Коми все больше пар регистрируют свои отношения, и за этот период загсы зарегистрировали 1797 браков. Лидирующие позиции по количеству официально созданных новых «ячеек общества» среди городов занимают Сыктывкар, Ухта и Воркута. Среди районов лидируют Усть-Вымский, Усть-Куломский и Княжпогостский.
Согласно данным Минюста Коми, самому младшему жениху первой половины 2024 года исполнилось 17 лет, а невесте – 16 лет. Самым старшим женихом в нашей Республике стал 76-летний мужчина, а самой возрастной невестой – 74-летняя жительница Коми.
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