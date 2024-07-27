Житель Коми впал в кому после ДТП
- 17:30 27 июля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усинске иномарка улетела в кювет. Пассажира увезли на скорой в больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Коми.
26 июля 2024 года около трёх часов дня под Усинском произошло ДТП. Мужчина 1993 года рождения за рулём Daewoo Nexia ехал в сторону города. На 1 километре автодороги Подъезд к водозабору на реке Уса водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет.
Пассажира “Дэу” 1988 года рождения увезли в больницу с переломом основания черепа и черепно-мозговой травмой. Мужчина впал в кому третей степени. Водитель иномарки не имеет и когда не получал права.
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