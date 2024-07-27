Житель Коми впал в кому после ДТП

В Усинске иномарка улетела в кювет. Пассажира увезли на скорой в больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Коми.

26 июля 2024 года около трёх часов дня под Усинском произошло ДТП. Мужчина 1993 года рождения за рулём Daewoo Nexia ехал в сторону города. На 1 километре автодороги Подъезд к водозабору на реке Уса водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет.