На плато Маньпупунер в Коми появился новый арт-объект

Фото Минэкономразвития Коми

На Маньпупунерском плато появился новый художественный объект. Об этом сообщает Минэкономразвития Коми. На Маньпупунерском плато появился новый художественный объект, выполненный Юрием Лисовским, известным как одним из основателей этнофутуризма, членом Союза художников России и заслуженным работником Республики Коми. В качестве холста для его работы были использованы стены туристического горного модуля на краю плато.

Выбор этого места был намеренным. Во-первых, модуль служит начальной и конечной точкой экскурсии по плато, символизируя вход и выход в сакральное пространство Малой горы идолов. Во-вторых, строение хорошо заметно с воздуха для туристов, прилетающих на вертолетах.