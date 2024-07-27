На плато Маньпупунер в Коми появился новый арт-объект
- 19:01 27 июля
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- Анастасия Амелькина
На Маньпупунерском плато появился новый художественный объект. Об этом сообщает Минэкономразвития Коми.
На Маньпупунерском плато появился новый художественный объект, выполненный Юрием Лисовским, известным как одним из основателей этнофутуризма, членом Союза художников России и заслуженным работником Республики Коми. В качестве холста для его работы были использованы стены туристического горного модуля на краю плато.
Выбор этого места был намеренным. Во-первых, модуль служит начальной и конечной точкой экскурсии по плато, символизируя вход и выход в сакральное пространство Малой горы идолов. Во-вторых, строение хорошо заметно с воздуха для туристов, прилетающих на вертолетах.
Сюжет картины представляет собой фантазию автора на тему древнего мира. Основная идея композиции – единство человека и природы. Юрий Лисовский изобразил человека как часть грандиозного мира, который включает в себя нерукотворные каменные изваяния, чей возраст составляет 200 миллионов лет.