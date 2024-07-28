Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре на сегодня

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Коми ЦГМС представил прогноз погоды на воскресенье, 28 июля. По всей республике ожидается переменная облачность с прояснениями, сопровождаемая осадками различной интенсивности. Ночью на большей части территории прогнозируется небольшой дождь, а в юго-восточных районах он будет умеренным. Днем осадки сохранятся, местами переходя в умеренные дожди. В восточных районах не исключены грозы.

Ветер в течение дня будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с, что добавит прохлады в атмосферу. Температура воздуха ночью колеблется в пределах +8...+13 градусов, а местами опускается до +3...+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+19 градусов, местами до +19...+24 градусов. Таким образом, несмотря на переменную облачность и дожди, дневная температура обещает быть относительно комфортной.

Сыктывкар также попадет под влияние дождливого фронта. Ожидается облачность с прояснениями, небольшие дожди в течение всего дня, которые к середине дня могут усилиться до умеренных. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, что сделает погоду прохладнее. Ночные температуры в столице республики составят +9...+11 градусов, а дневные поднимутся до +17...+19 градусов.

Восточные районы республики окажутся в зоне повышенного внимания из-за вероятности гроз. Это потребует особой осторожности от местных жителей и гостей региона. В таких условиях рекомендуется воздержаться от длительных прогулок и соблюдать меры безопасности на открытых пространствах.