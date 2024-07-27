Силовики Коми соревновались в стрельбе
- 23:20 27 июля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре прошел лично-командный чемпионат, организованный региональным отделением "Динамо" по стрельбе из боевого поручного оружия, в честь Героя России полковника УФСБ Александра Ивановича Алексеева. Об этом пишет Комиинформ.
Соревнования объединили представителей министерств и ведомств, отвечающих за безопасность и правопорядок в регионе. В турнире участвовали более 30 спортсменов из шести коллективов физической культуры, представляющих органы безопасности и правопорядка Коми. В частности, за звание лучших соревновались военнослужащие и сотрудники ОМОН и СОБР, территориального Управления Росгвардии региона. В течение двух дней участники выполняли упражнения по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
По итогам чемпионата среди мужчин серебряную медаль в стрельбе из пистолета Макарова завоевал сотрудник ОМОН "Зырянин", причём в стрельбе из автомата Калашникова он также взял бронзу.
В командном зачете по стрельбе из боевого пистолета лидировала команда "Сыктывкар-1", серебро досталось региональному МВД, а бронза – сборной Управления Росгвардии по Республике Коми.
В командном зачете по стрельбе из автомата победу одержала команда УФСИН России по Республике Коми, второе место заняла команда Управления Росгвардии по Республике Коми, а бронзу получила команда "Сыктывкар-1".