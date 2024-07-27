Силовики Коми соревновались в стрельбе

В Сыктывкаре прошел лично-командный чемпионат, организованный региональным отделением "Динамо" по стрельбе из боевого поручного оружия, в честь Героя России полковника УФСБ Александра Ивановича Алексеева. Об этом пишет Комиинформ.

Соревнования объединили представителей министерств и ведомств, отвечающих за безопасность и правопорядок в регионе. В турнире участвовали более 30 спортсменов из шести коллективов физической культуры, представляющих органы безопасности и правопорядка Коми. В частности, за звание лучших соревновались военнослужащие и сотрудники ОМОН и СОБР, территориального Управления Росгвардии региона. В течение двух дней участники выполняли упражнения по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.