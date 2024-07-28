На дорогах Коми за сутки пострадали 2 пешехода, 1 из них впал в кому

Фото ГАИ

26 июля в Сыктывкаре и Ухте произошли дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Управление Госавтоинспекции Коми сообщает о двух инцидентах, один из которых завершился тяжелыми последствиями для пострадавшего. Первое ДТП произошло в Ухте в 8:50 утра. Водитель автомобиля ВАЗ-2111, 1959 года рождения, двигался по дворовой территории дома No4 на улице Станционная. При движении по двору он совершил наезд на пешехода, 1970 года рождения. К счастью, мужчина отделался лишь ушибами, и госпитализация ему не потребовалась.

Следует отметить, что предполагаемый виновник происшествия ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водительский стаж мужчины составляет более 25 лет, он управляет транспортным средством с 1997 года.

Второе ДТП произошло в Сыктывкаре в 21:57. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, 1993 года рождения, двигался по улице Карла Маркса. Возле дома No231 он наехал на пешехода, 2006 года рождения, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Юноша получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в состоянии комы.

Водитель Hyundai Solaris имеет стаж вождения с 2013 года и за это время семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Этот факт вызывает вопросы о внимательности и дисциплине водителя, а также о мерах, которые могут быть приняты для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Оба случая привлекают внимание к необходимости повышения безопасности на дорогах и строгого соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Данные инциденты подчеркивают важность осторожного поведения вблизи пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на участках дорог с высокой плотностью движения.

Управление Госавтоинспекции Коми настоятельно призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно при движении во дворах и вблизи пешеходных переходов. Пешеходам рекомендуется быть осторожными при переходе дороги, использовать регулируемые переходы, где это возможно, и всегда убеждаться в безопасности перед выходом на проезжую часть.