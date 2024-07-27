В Коми МАЗ догнал "Тойоту"

Фото УГИБДД по Коми

В Сыктывдинском районе МАЗ врезался в “Тойоту”. Пострадали две пассажирки иномарки. Об этом сообщает УГИБДД региона. 26 июля 2024 года на трассе Чебоксары – Сыктывкар произошла авария. Водитель МАЗа 1972 года рождения ехал со стороны Кирова в направлении столицы Коми. На 757 километре дороги мужчина не учел безопасную дистанцию и врезался в едущую впереди Toyota Rav 4.

За рулём “Тойоты” была женщина 1964 года рождения. Пассажирка иномарки 1984 года рождения получила растяжение, вывих, острую реакцию на стресс, а также перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи. Госпитализация ей не потребовалась.