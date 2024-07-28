В Коми заключать брак предпочитают пары старше 35 лет

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В Республике Коми регистрировать отношения все чаще предпочитают пары старше 35 лет. Как сообщается в пресс-релизе Комистата о демографической ситуации в регионе, в 2023 году органы ЗАГС официально зарегистрировали 4,6 тысячи пар, что на 7,9% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Интересно, что максимальный удельный вес зарегистрированных браков среди мужчин и женщин приходился именно на возрастную группу 35 лет и старше. Этот тренд подтверждает и статистика: женщины чаще мужчин вступают в повторный брак. Примечательно, что в регионе женщин на 55 тысяч больше, чем мужчин, что, возможно, также влияет на демографические показатели.

Несмотря на тенденцию к заключению браков, статистика разводов также вызывает беспокойство. В 2023 году на каждую 1000 вновь образованных семей приходилось 831 распавшихся, что значительно выше показателя 2022 года, когда на 1000 браков было 763 развода. Наибольшее количество разводов зафиксировано в Сыктывдинском и Сосногорском районах, а также в Инте. Наименьший уровень разводов отмечен в Вуктыле и Койгородском районе.

За первые шесть месяцев 2024 года ЗАГСы Коми зарегистрировали 1797 браков. Среди городов лидерами по количеству новых браков стали Сыктывкар, Ухта и Воркута. Среди районов наиболее активны были Усть-Вымский, Усть-Куломский и Княжпогостский. Эти данные были опубликованы главой Коми Владимиром Уйбой в его социальных сетях.

По данным Минюста Коми, самой возрастной невесте в республике в первой половине 2024 года исполнилось 74 года, а самому возрастному жениху – 76 лет. Среди самых молодых новобрачных региона – жених 17 лет и невеста 16 лет, что подчеркивает широкий возрастной спектр вступающих в брак.

Эти демографические данные подчеркивают уникальные особенности брачной жизни в Коми. Старшие возрастные группы проявляют большую активность в заключении браков, что может быть связано с социальной стабильностью и личной зрелостью. В то же время, высокий уровень разводов указывает на необходимость усиления поддержки семейных ценностей и консультативных услуг для пар.

Рост количества браков среди старших возрастных групп может свидетельствовать о том, что люди становятся более осознанными и готовы вступать в серьезные отношения, когда достигают определенного жизненного этапа. Повторные браки среди женщин могут отражать их стремление к стабильности и поддержке в зрелом возрасте.