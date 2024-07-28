Ваши помидоры будут крупными и вкусными: вот что нужно для этого делать

Чтобы ваши помидоры выросли большими и здоровыми, требуется надлежащий уход и внимание. Основной причиной, по которой помидоры не вырастают большими, является недостаток воды, часто из-за засухи или неправильного полива.

Опытные огородники рекомендуют никогда не допускать увядания томатных растений. Томаты хорошо себя чувствуют в плодородной, хорошо дренированной почве. Заранее подготовьте грядку, добавив компост или перегной для обогащения почвы.