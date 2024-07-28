Пожарьте мыло на сковороде — эффект вас удивит: гениальный лайфхак, помогающий в быту — теперь всегда так будете делать

Хозяйственное мыло — верный помощник в быту. Его используют не только по прямому назначению. Часто это средство помогает и в других вопросах.

К примеру, опытный лайфхакер Елена Матвеева в своем блоге поделилась способом, который сильно упростит уборку на кухне. Просто нужно пожарить на сковороде хозяйственное мыло.