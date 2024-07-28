Пожарьте мыло на сковороде — эффект вас удивит: гениальный лайфхак, помогающий в быту — теперь всегда так будете делать
- 11:05 28 июля
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- Служба новостей
Хозяйственное мыло — верный помощник в быту. Его используют не только по прямому назначению. Часто это средство помогает и в других вопросах.
К примеру, опытный лайфхакер Елена Матвеева в своем блоге поделилась способом, который сильно упростит уборку на кухне. Просто нужно пожарить на сковороде хозяйственное мыло.
Это делается для того, чтобы очистить нагар на посуде и вернуть внутренней поверхности былую свежесть. Всего за 10 минут сковорода будет выглядеть как новая.
Нужно натереть небольшой кусочек хозяйственного мыла на терке и положить на дно грязной сковороды. Добавьте 50 мл воды и поставьте сковороду на огонь. Когда раствор закипит, подождите 10 минут, после чего вылейте жидкость.
Возьмите губку для мытья посуды и попробуйте убрать нагар и загрязнения со сковороды. Вы удивитесь, но все сойдет с легкостью. Более того, к посуде вернется тот оттенок, который был при покупке. Даже на светлой посуде не останется желтого налета.
Справка: Состав хозяйственного мыла содержит животные или растительные жиры, натрий, лауриновую и пальмитиновую жирные кислоты, белую глину и технический твердый жир саломас. Также в таком мыле имеются щелочи, канифоль и вода, пишет портал hibiny.ru.