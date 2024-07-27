В Коми ГАЗ уходил от столкновения и улетел в кювет
- 20:30 27 июля
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- Анастасия Амелькина
В Усинске за сутки произошло два ДТП. В обоих случаях автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
26 июля 2024 года в регионе произошло 7 аварий, в которых 9 человек получили травмы. Два ДТП произошло в Усинске.
Около 11:20 на трассе подъезд к городу Усинск ГАЗ улетел в кювет. Водитель 1993 года рождения двигался по 26 километру дороги. Мужчина пытался уйти от столкновения с авто, которое выехало на встречную полосу. Усинец не справился с управлением и съехал в кювет. Там ГАЗ 3309 перевернулся.
Водитель ГАЗа получил ушибы, ссадины и ушибленную рану. Госпитализация ему не потребовалась. За рулём мужчина с 2015 года. В течение этого года он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Напомним, что 26 июля также в Усинске в кювет улетела Daewoo Nexia. Пассажир автомобиля получил множество травм и впал в кому.