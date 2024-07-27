Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми ГАЗ уходил от столкновения и улетел в кювет

В Коми ГАЗ уходил от столкновения и улетел в кюветФото УГИБДД по Коми

В Усинске за сутки произошло два ДТП. В обоих случаях автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

26 июля 2024 года в регионе произошло 7 аварий, в которых 9 человек получили травмы. Два ДТП произошло в Усинске.

Около 11:20 на трассе подъезд к городу Усинск ГАЗ улетел в кювет. Водитель 1993 года рождения двигался по 26 километру дороги. Мужчина пытался уйти от столкновения с авто, которое выехало на встречную полосу. Усинец не справился с управлением и съехал в кювет. Там ГАЗ 3309 перевернулся.

Водитель ГАЗа получил ушибы, ссадины и ушибленную рану. Госпитализация ему не потребовалась. За рулём мужчина с 2015 года. В течение этого года он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, что 26 июля также в Усинске в кювет улетела Daewoo Nexia. Пассажир автомобиля получил множество травм и впал в кому.

...

  • 0

Популярное

Последние новости