В Коми ГАЗ уходил от столкновения и улетел в кювет

В Усинске за сутки произошло два ДТП. В обоих случаях автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

26 июля 2024 года в регионе произошло 7 аварий, в которых 9 человек получили травмы. Два ДТП произошло в Усинске.