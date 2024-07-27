Под Сыктывкаром строится новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

В Эжвинском районе Евгений Мазур ознакомился с прогрессом строительства новой АГНКС и центра по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования для транспорта. Об этом министр экономического развития Коми сообщил на своей странице.

В ноябре 2022 года после переговоров Министерства с компанией «Геопродукт» было принято решение о возведении этого объекта. Евгений Мазур вместе с генеральным директором ООО «Геопродукт» Сергеем Дегтярем обсудили текущий этап реализации проекта АГНКС.