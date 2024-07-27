Под Сыктывкаром строится новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
- 21:44 27 июля
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Эжвинском районе Евгений Мазур ознакомился с прогрессом строительства новой АГНКС и центра по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования для транспорта. Об этом министр экономического развития Коми сообщил на своей странице.
В ноябре 2022 года после переговоров Министерства с компанией «Геопродукт» было принято решение о возведении этого объекта. Евгений Мазур вместе с генеральным директором ООО «Геопродукт» Сергеем Дегтярем обсудили текущий этап реализации проекта АГНКС.
На данный момент завершены работы по оснащению и оборудованию операторной здания, проведён монтаж технологического оборудования и запуск пуско-наладочных работ, их тестирование и эксплуатация АГНКС, заканчиваются работы по благоустройству прилегающей территории.
Сергей Дегтярь сообщил, что завершение строительства планируется к концу сентября. Основными клиентами АГНКС и центра установки и обслуживания газобаллонного оборудования станут лесопромышленные предприятия, таксомоторные компании и крупные федеральные торговые сети.
Президент России Владимир Путин ранее отметил важность развития рынка газомоторного топлива. Российское правительство разработало ряд программ, направленных на развитие энергетического сектора, включая субсидирование строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и установки газобаллонного оборудования на транспортные средства.