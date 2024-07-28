Указ подписан: пенсионеры больше не платят за отопление и воду с 1 августа

В России вводятся дополнительные меры поддержки для людей пенсионного возраста. Начиная с 1 августа 2024 года, пожилые граждане смогут воспользоваться правом не оплачивать некоторые коммунальные услуги, если их качество будет признано неудовлетворительным. Это нововведение призвано защитить интересы пенсионеров и обеспечить им достойные условия проживания.

Согласно внесенным изменениям, если температура в квартире пенсионера продолжительное время не достигает установленной нормы, он освобождается от необходимости вносить плату за отопление. То же самое касается и горячего водоснабжения: если качество воды не соответствует санитарным требованиям, пожилой человек имеет полное право не оплачивать данную услугу.