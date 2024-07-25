Жителя Коми оштрафовали за поддельный диплом о среднем специальном образовании

Жителя Коми оштрафовали на 30 тысяч рублей за фальшивый диплом. Молодой человек приобрел документ восемь лет назад. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ухтинский городской суд закрыл дело против 28-летнего местного жителя, который использовал поддельный диплом о среднем специальном образовании. В 2016 году студента исключили из авиационного колледжа в Омске за неуспеваемость. После этого он приобрел фальшивый диплом и хранил его дома в Омске, а потом в Ухте.

Весной 2024 года молодой человек из Коми решил трудоустроиться в одну из крупных местных компаний и предъявил поддельный документ.