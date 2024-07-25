Жителя Коми оштрафовали за поддельный диплом о среднем специальном образовании
- 21:45 25 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Жителя Коми оштрафовали на 30 тысяч рублей за фальшивый диплом. Молодой человек приобрел документ восемь лет назад. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Коми.
Ухтинский городской суд закрыл дело против 28-летнего местного жителя, который использовал поддельный диплом о среднем специальном образовании. В 2016 году студента исключили из авиационного колледжа в Омске за неуспеваемость. После этого он приобрел фальшивый диплом и хранил его дома в Омске, а потом в Ухте.
Весной 2024 года молодой человек из Коми решил трудоустроиться в одну из крупных местных компаний и предъявил поддельный документ.
«Но служба безопасности и отдел кадров выяснили, что соискатель не завершил обучение в колледже», - сообщили в прокуратуре.
Как добавили в надзорном органе, было возбуждено уголовное дело, которое затем было закрыто. Жителя Ухты оштрафовали на 30 тысяч рублей.