Сбер помогает решать национальные задачи

Фото Sber

Эксперты премии "Наш вклад" высоко оценили проекты банка и признали их эффективность в области экологии, предпринимательства, образовательной и цифровой сферах Сбер стал победителем национальной премии "Наш вклад" за проекты, способствующие достижению национальных целей, и официально подтвердил статус "Партнер национальных проектов". В этом году эксперты выделили сразу десять проектов банка — они направлены на поддержку пяти национальных проектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Цифровая экономика", "Образование", "Экология" и "Демография". Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Развитие нашей страны, повышение уровня и качества жизни каждого человека — важнейшая задача, которую государство, бизнес и НКО должны решать вместе. Сбер запускает и активно развивает проекты не только для финансового сектора, бизнеса, образовательной, цифровой, медицинской и других сфер, которые способствуют достижению национальных целей, но и социальные: благотворительные, экологические проекты. С переходом к новой Стратегии 2026, в центре которой человек и его потребности, мы будем прикладывать еще больше усилий в этом направлении. Для Сбера это не только ответственность крупного бизнеса, это также искреннее желание людей Сбера, нашей команды, помогать людям и менять мир к лучшему. Благодарим за доверие нашим проектам и их высокую оценку."

Исследовательский проект "Индекс предпринимательской образовательной активности" и проект "Студенческий акселератор (SberStudent)" содействуют решению задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" (и федеральных проектов "Помощь в развитии бизнеса" и "Поддержка начинающих предпринимателей" соответственно).

"Индекс предпринимательской образовательной активности" посвящен анализу образовательных программ для предпринимателей и людей, желающих ими стать. Проект комплексно охватывает весь российский рынок предпринимательского образования.

Исследование проводят совместно ряд компаний и организаций: Сбер, Минэкономразвития России, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, Торгово-промышленная палата РФ, Российский экспортный центр, Нетология и другие участники. За четыре года в субъектах страны реализовано более 13 тысяч уникальных программ и курсов (преимущественно через региональные центры МойБизнес и другие организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства). Через них прошли обучение более 700 тысяч человек. Изучается опыт всех субъектов РФ: кто, чему и как учится на таких программах.

Акселератор SberStudent рассчитан на студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей вузов — это бесплатная программа по обучению основам предпринимательства, запуску бизнес-проектов и поддержке молодых предпринимателей. Для участия необязательно иметь готовый проект и команду. Все это можно обрести в ходе программы.

Достижению целей национального проекта "Образование" способствовали сразу три проекта Сбера. Два из них — платформа "Сберегаем вместе" и библиотека знаний "Кибрарий" — в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", а "Школьный акселератор" — федерального проекта "Успех каждого ребенка".

"Сберегаем вместе" — платформа Сбера про экологичный и здоровый образ жизни, полезные привычки, саморазвитие, помощь людям и заботу о природе. Ежедневно на платформе публикуются статьи, новости и тренды, практические советы и экспертное мнение по важным темам в области ESG и устойчивого развития. В этом году на платформе запущен личный кабинет и подписка на материалы, которые помогают пользователям участвовать в благотворительных, волонтерских, экологических и социальных инициативах страны.

Библиотека знаний "Кибрарий" — один из самых крупных российских образовательных порталов по кибербезопасности и privacy-культуре. Там собраны более 450 материалов для разной аудитории. Есть интерактивный словарь терминов, образовательные курсы, обучающие статьи, памятки, инфографика, видеоматериалы о схемах обмана, собственные расследования Сбера и аналитика о киберкриминале, экспертная позиция профильных специалистов и многое другое.

"Школьный акселератор" — бесплатная программа для учеников 8-11 классов школ, колледжей и техникумов по обучению основам предпринимательства, проектному управлению и мягким навыкам. С 2022 года акселератор включен в список утвержденных Министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Участвовать в программе могут все, вступительных испытаний нет, не нужны идеи для будущего стартапа или команда — их можно найти в акселераторе.

Акции Сбера "Дни Волги" и "Сохраним лес вместе!" поддержали национальный проект "Экология" (федеральные проекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение лесов" соответственно).

Сбер совместно с некоммерческим фондом "Без рек как без рук" впервые провели акцию "Дань Волге в День Волги" еще в мае 2021 года. Тогда волонтеры акции одновременно взяли пробы воды в 15 городах, расположенных по течению реки — от Твери до Астрахани. В июне 2022 года исследование приобрело большие масштабы — количество проб увеличили до 30 штук для более полного анализа гидрохимических параметров Волги. Кроме того, волонтеры Сбера проводили субботники, чистили берега реки от мусора, выпускали мальков в реку.

В рамках собственной программы "Сохраним лес вместе" в 2021–2023 годах Сбер реализовывал программу по восстановлению лесов в России с глобальной целью — посадить один миллион деревьев за три года. Каждый сезон в восстановлении лесов участвовали сотрудники банка из разных регионов.

Национальный проект "Цифровая экономика" (федеральные проекты "Цифровые технологии" и "Цифровая экономика") поддержали два проекта Сбера: "Виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности" и Sber Privacy Journal.

Виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности — тренажер и помощник, цель которого обучить население страны противостоять актуальным схемам мошенничества и повысить знания по кибербезопасности. Его можно найти на официальном сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на умных устройствах с ассистентом Салют. В нем собраны симуляторы мошеннических схем, советы по кибербезопасности, тесты, видеоролики и другие материалы, повышающие уровень осведомленности населения по вопросам кибербезопасности.

Sber Privacy Journal — корпоративное издание от экспертов Института DPO СберБанка о развитии приватности, вопросах регулирования, влиянии Big Data, искусственного интеллекта и новых технологий на персональные данные и о том, как защищается персональная информация в эпоху киберугроз. Все статьи написаны практиками — экспертами Сбера, которые ежедневно непосредственно участвуют в этом процессе. Язык статей понятен даже начинающим специалистам.

Национальный проект "Демография" (федеральный проект "Старшее поколение") поддержал Волонтерский проект заботы о когнитивном здоровье старших Деменция.net. Волонтерский проект заботы о когнитивном здоровье старших Деменция.net направлен на помощь людям "серебряного" возраста. Повышение осведомленности населения о деменции и способах продления активной жизни — ключевая цель проекта. Высококвалифицированные волонтеры, прошедшие специальное обучение, проводят просветительские мероприятия, тренинги, когнитивные тестирования, оказывают поддержку родственникам пациентов с деменцией. Проект реализуется в партнерстве с Благотворительным фондом "Память поколений".