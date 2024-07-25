Депутаты Госсовета Коми не одобрили повышение Антона Виноградова до первого зампреда правительства

На внеочередном заседании регионального парламента назначение Антона Виноградова первым заместителем председателя правительства Коми поддержали лишь 13 из 24 присутствовавших депутатов. Антон Виноградов получил пост заместителя председателя правительства Коми в мае 2023 года. Ему было поручено Владимиром Уйбой увеличить инвестиционный портфель до 300 миллиардов рублей.

Сейчас Виноградов занимается разработкой и реализацией 14 инвестиционных проектов на общую сумму 43,4 миллиарда рублей, включая как прямые инвестиции, так и проекты в рамках государственно-частного партнерства. Среди этих проектов — создание акватермального комплекса в Сыктывкаре и реконструкция санатория «Серегово».

25 июля на заседании Госсовета Коми Виноградов отвечал на вопросы депутатов касательно инвестиций. В частности, он сообщил, что для строительства завода по сжижению газа в Сосногорске уже выбран участок, и завод будет построен к концу 2025 года. В Инте планируется запуск завода карбидов и ферросплавов в октябре 2024 года, а в Воркуте — завода по производству щебня в 2025 году. Большинство запланированных проектов будут реализованы в ближайшие три года, добавил он.

На вопрос о распределении полномочий Виноградов ответил, что новая должность позволит ему напрямую взаимодействовать с собственниками крупных компаний и активнее продвигать республиканские проекты на федеральном уровне. Несмотря на это, его повышение не было одобрено: за проголосовали только 13 депутатов, шестеро были против, пятеро воздержались.