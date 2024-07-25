Депутаты Госсовета Коми не одобрили повышение Антона Виноградова до первого зампреда правительства
- 19:01 25 июля
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- Елизавета Петрова
На внеочередном заседании регионального парламента назначение Антона Виноградова первым заместителем председателя правительства Коми поддержали лишь 13 из 24 присутствовавших депутатов.
Антон Виноградов получил пост заместителя председателя правительства Коми в мае 2023 года. Ему было поручено Владимиром Уйбой увеличить инвестиционный портфель до 300 миллиардов рублей.
Сейчас Виноградов занимается разработкой и реализацией 14 инвестиционных проектов на общую сумму 43,4 миллиарда рублей, включая как прямые инвестиции, так и проекты в рамках государственно-частного партнерства. Среди этих проектов — создание акватермального комплекса в Сыктывкаре и реконструкция санатория «Серегово».
25 июля на заседании Госсовета Коми Виноградов отвечал на вопросы депутатов касательно инвестиций. В частности, он сообщил, что для строительства завода по сжижению газа в Сосногорске уже выбран участок, и завод будет построен к концу 2025 года. В Инте планируется запуск завода карбидов и ферросплавов в октябре 2024 года, а в Воркуте — завода по производству щебня в 2025 году. Большинство запланированных проектов будут реализованы в ближайшие три года, добавил он.
На вопрос о распределении полномочий Виноградов ответил, что новая должность позволит ему напрямую взаимодействовать с собственниками крупных компаний и активнее продвигать республиканские проекты на федеральном уровне. Несмотря на это, его повышение не было одобрено: за проголосовали только 13 депутатов, шестеро были против, пятеро воздержались.
Напомним, в настоящее время первым вице-премьером Коми является Эльмира Ахмеева, получившая эту должность в конце апреля 2022 года после работы в качестве заместителя председателя правительства — министра экономического развития и промышленности.