В Коми в кювет улетел Datsun: травмы получила 24-летняя девушка
- 20:30 25 июля
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- Елизавета Петрова
Фото Госавтоинспекции Коми
В Сысольском районе Коми произошла авария с участием женщины-водителя. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Коми.
24 июля около 13:05, водитель автомобиля "Дацун", следуя по трассе "Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово", потеряла контроль над управлением. В результате транспортное средство съехало в правую обочину и перевернулось.
Женщина, находившаяся за рулем, получила различные травмы в результате ДТП.
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