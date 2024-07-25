В Коми в кювет улетел Datsun: травмы получила 24-летняя девушка

В Сысольском районе Коми произошла авария с участием женщины-водителя. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Коми.

24 июля около 13:05, водитель автомобиля "Дацун", следуя по трассе "Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово", потеряла контроль над управлением. В результате транспортное средство съехало в правую обочину и перевернулось.