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В Коми в кювет улетел Datsun: травмы получила 24-летняя девушка

В Коми в кювет улетел Datsun: травмы получила 24-летняя девушкаФото Госавтоинспекции Коми

В Сысольском районе Коми произошла авария с участием женщины-водителя. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Коми.

24 июля около 13:05, водитель автомобиля "Дацун", следуя по трассе "Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово", потеряла контроль над управлением. В результате транспортное средство съехало в правую обочину и перевернулось.

Женщина, находившаяся за рулем, получила различные травмы в результате ДТП.

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