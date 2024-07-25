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В Коми прошел второй республиканский форум козоводов

В Коми прошел второй республиканский форум козоводовСкрин видео ГТРК "Коми Гор"

В Коми прошел второй республиканский форум козоводов. Об этом сообщает телеканал ГТРК "Коми Гор".

Развитие козоводства в Коми демонстрирует хороший потенциал. Участники второго республиканского форума козоводов убедились в этом лично. Они посетили новую ферму в Сыктывдинском районе, которая была открыта благодаря их активному участию.

Ранее мы писали о двух козах, замеченных на улицах Сыктывкара. Очевидцы засняли их в районе жилого комплекса «Ласточкино гнездо». Животные беспрестанно обследовали местность, игнорируя проезжающие машины и прохожих.

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