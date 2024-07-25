В Коми прошел второй республиканский форум козоводов
- 20:45 25 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Скрин видео ГТРК "Коми Гор"
В Коми прошел второй республиканский форум козоводов. Об этом сообщает телеканал ГТРК "Коми Гор".
Развитие козоводства в Коми демонстрирует хороший потенциал. Участники второго республиканского форума козоводов убедились в этом лично. Они посетили новую ферму в Сыктывдинском районе, которая была открыта благодаря их активному участию.
Ранее мы писали о двух козах, замеченных на улицах Сыктывкара. Очевидцы засняли их в районе жилого комплекса «Ласточкино гнездо». Животные беспрестанно обследовали местность, игнорируя проезжающие машины и прохожих.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю