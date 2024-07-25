В Коми прошел второй республиканский форум козоводов. Об этом сообщает телеканал ГТРК "Коми Гор".

Развитие козоводства в Коми демонстрирует хороший потенциал. Участники второго республиканского форума козоводов убедились в этом лично. Они посетили новую ферму в Сыктывдинском районе, которая была открыта благодаря их активному участию.